твір опис троянди 5-7речень

Влітку є багато рослин, які дуже гарні, коли квітують. Особливо мені подобається кущ троянд. Вони також квітують влітку. Троянда дуже гарна, запашна. Багато хто вважає, що ця квітка найкрасивіша. Квітка троянди невелика, буває різних кольорів: рожева, біла, червона та жовта. Сама квітка має цікаву форму з багатьма бархатними та ніжними пелюстками. Її голівка міцно тримається на колючому зеленому стеблі з листочками. Вона має дуже приємний запах. Троянда - справжня королева квітів.