твір-оповідання на основі побаченого

Влитку я жив у бабуси в сели Красногоривка . Будиночок ии знаходиться на горию .Як там гарно влитку на каникулах. До ричечьки я бижу з гори дорижкою,яка схожа на змийку . А по боеах циеи стежечки квитив, квитив ,яких завгодно и голубеньки дзвиночки и одуванчики, и ромашки.Ось тоби и билочка спустилась з дерева та роспустила пишного свого хвостика. З усиеи сили бижу до рички ловити рибу. Ось и ричка виблискуе на сонечку не мов чародийка из казки. Не мов простягае свои долони и запрошуе мене покупатися. кидаюсь в ии обийми и купаюсь. яка ж це насолода. тепер буду ловити и рибу. Ось и перша рибинка, мальок, видпущу його, нехай живе цей прекрасне малесеньке створиння. Добре що е така пора ,як лито и така найгарниша природа , де мешкае моя бабуся.