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твір роздум на тему: чи можна вважати себе справжнім українцем,не спілкуючись рідною мовою?
твір роздум на тему: чи можна вважати себе справжнім українцем,не спілкуючись рідною мовою?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
украiiнець не в мовi-а в серцi
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