твір роздум на тему: чи можна вважати себе справжнім українцем,не спілкуючись рідною мовою?

твір роздум на тему: чи можна вважати себе справжнім українцем,не спілкуючись рідною мовою?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
украiiнець не в мовi-а в серцi
Похожие вопросы