твір-роздум на тему "Яким я бачу справжнього друга„ з прикладами в повісті " Митькозавр з Юрківки,,

Яким повинен бути справжній друг Твір на вільну тему про дружбу, твір про кращого друга, афоризми до твору про дружбу Самий прекрасний подарунок, зроблений людям після мудрості, це дружба Ларошфуко Кожен з нас бачить своїм другом самого хорошої людини. говорить — Друг це одна душа, яка живе в двох тілах. Я повністю згодна з цим висловлюванням про дружбу.Друзі це єдине ціле, вони доповнюють один одного, взаємозамінні, вгадують думки і стану товариша, хоча в багатьох випадках мають різний характер, різні думки. Яким же я бачу справжнього друга? Насамперед, він повинен бути доброзичливим, привітним, чуйним адже людям так необхідні добро, безкорисливість, увага.Справжній друг повинен бути господарем свого слова, мати сучасні погляди на життя, вміти відстоювати свою точку зору. Ще я хочу, щоб людина, з якою я дружу, завжди залишався самим собою. Спостерігаючи за навколишніми, я помітила, що часто свою справжню сутність вони приховують за масками. Я хочу, щоб він поважав особистість одного, а тому був поблажливим до іншого характеру, іноді м’яким і поступливим, а коли необхідно твердим і наполегливим.Якостей, якими повинен володіти справжній друг, дуже багато, але насамперед він повинен бути дійсно справжнім, а не підробленим. Справжній друг, той — який прийде на допомогу завжди, буде поруч, навіть якщо між нами великі відстані. Тим більше для цього немає перешкод у сучасному світі завдяки інтернету, стільникового зв’язку, скайпу.Живучи далеко за кордоном справжній друг може виявитися поруч у потрібну хвилину адже спокійно маючи закордонний паспорт пересуваються і подорожують світом. Народна мудрість говорить: Не май сто рублів, а май сто друзів. І це так точно сказано! Адже людина, що не має друзів, як жебрак. Навіть якщо він буде володіти величезними багатств, не виявися поруч друга, йому ні з ким буде поділитися радістю і щасливими хвилинами.Без товариша ніяке щастя не радує. Г. Державін відзначив, що дружба не послуга, за неї не дякують.Це вірно, адже друг, якщо він справжній, ніколи не потребують плати за свою дружбу. А справжній друг він не на день, не на місяць, дуже часто люди проносять свою дружбу через все життя.