Твір розповідь про цікаву подію в школі обсяг 60 слів

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ВІдвідуючи школу, я щодня отримую масу задоволень. Спілкування з друзями, веселі та цікави перерви - це завжди дуже захоплююче. Вчителі придумають нам різні конкурси та завдання, аби урізноманітнити наше шкільне життя. І от нещодавно у нас відбувся флешмоб, який був присвячений Україні. Кожен клас представляв свої композиції, танці та всяку всячину. Ми теж підготувалися дуже серйозно до цього. Кожен учень запалив свічку та тримав її, дівчата співали пісню, а деякі з хлопців тримали на плакаті слово "Мир". Всім дуже сподобався наш виступ. Цей флешмоб запалив вогники в наших серцях, завдяки яким, ми почали любити Україну ще більше.