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Твір у художньому стилі (4-5 речень) використовуючи стилістично забарвлені слова
Твір у художньому стилі (4-5 речень) використовуючи стилістично забарвлені слова
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