Твір у публіцистичному стилі на суспільну тему "Майбутнє мого міста (держави)залежить від мене" "Наша справа говорить за нас"

В наш час багато чого змінилось.Люди стали несправедливими, в якісь мірі жорстокі.Вони хамлять , кидають папірці куди не треба , таким чином забруднюючи природу.Я думаю під цими жорстокими масками , скривається добра , вихована людина.Якщо замислитись над нашим майбутнім , і над майбутнім нашого міста можна сказати що воно не буде таке добре. Нам потрібно змінитись , поки не пізно..Якими ми були милими дітками ,як ми вибігали на двір бавлючись з іншими дітьми. Все було набагато краще , ніж зараз.А що зараз? Ми сидимо в соціальних мережах по 3-4 години , не допомагаючи свої рідним.Я думаю наше майбутнє , дійсно залежить від нас .