Твір:"Безсмертя і добро, вічність і краса-основа життя людини на Щемлі"(за вивченими творами) 1. Тореадор із Васюківки 2. Митькозавр 3. Таємне Тов ариство Боягузів. 1. Історія написання твору 2. Мої думки. ...

Потрібно відноситись до людей так, як ти хочеш щоб вони відносились до тебе. За будь якими обставинами ти повинен допомогти свому товаришеві недивлячись нінащо. Потрібно бути добрим, щедрим та завжди допомагати один доному. Вирішувати всі проблеми разом, якщо вони стосуються двох людей. Наприклад Ява і Павлуша (з твору "Тореадори з Васюківки) вони завжди все робили разом, навіть якщо вони посваряться, то всеодно миряться та далі шукають собі пригоди.