Твердая стена составить предложение

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Твердая стена составить предложение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Огромная стена защищает замок
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