Твір на 9 речень на тему 'Що для мене означає бути патріотом України ' допоможіть б??дь ласка Даю 50 балів
Українська мова
Твір на 9 речень на тему 'Що для мене означає бути патріотом України ' допоможіть б??дь ласка Даю 50 балів
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Для мене даже важливо бути патріотом.2.Тому що якщо ти патріот то ти маєш захищяти крайіну.3.Вірити у те що крайіна вистойіть.4.Впорається з усім.5.Ти маєш робити все.6.Все щоб крайіна була непереможна.7.Щоб у крайіні жили щасливі люди.8.Які не бояться що зараз іде війна.9.А живуть спокійно в мирі і злагоді.10.Ось чому для мене важливо бути патріотом.
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