Твір на 9 речень на тему 'Що для мене означає бути патріотом України ' допоможіть б??дь ласка Даю 50 балів

Гость: Гость:

1.Для мене даже важливо бути патріотом.2.Тому що якщо ти патріот то ти маєш захищяти крайіну.3.Вірити у те що крайіна вистойіть.4.Впорається з усім.5.Ти маєш робити все.6.Все щоб крайіна була непереможна.7.Щоб у крайіні жили щасливі люди.8.Які не бояться що зараз іде війна.9.А живуть спокійно в мирі і злагоді.10.Ось чому для мене важливо бути патріотом.