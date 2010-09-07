Твир на тему вир своим очам а не чужим речам

Гость: Гость:

Вір своїм очам, а не чужим речам. Цю фрузу ми чуємо часто, але мало хто звертає на це увагу. Часто люди за для своєї вигоди використовують інших, вигадують різні неприємні речі про оточуючих, часто брешуть. Таких людей треба стрегтись. Але ти повинен вірити лише своїм очам та вухам, краще ніж ти побачиш, ніхто не побаче, і також краще ніж ти почуєш, ніхто не почує. Не потрібно вливатися в скупчення тих нерозумних людей, які накидуються зі звинуваченням на людей насправді невинних. Ти завжди повинен вірити собі, чути себе, і роздумувати власним серцем.