Творча робота на тему - даруй завжди слова любові і відчуватимеш любов.
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Творча робота на тему - даруй завжди слова любові і відчуватимеш любов.
Ответ(ы):
Гость:
Дарувати любов - не значить казати любовні слова,а дарувати її своїм настроєм.Тоді й тобі буде приємніше на душі,ти відчуватимеш,що не один і з тобою житиме любов.У тебе буде багато друзів,які підтримуватимуть тебе і будуть випромінювати її.
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