Творча робота на тему - даруй завжди слова любові і відчуватимеш любов.

Гость: Гость:

Дарувати любов - не значить казати любовні слова,а дарувати її своїм настроєм.Тоді й тобі буде приємніше на душі,ти відчуватимеш,що не один і з тобою житиме любов.У тебе буде багато друзів,які підтримуватимуть тебе і будуть випромінювати її.