Ты,чай,из,чебреца,пил,зверобоя,мяты,и?, Напоминает, чай,этого,запах,поляны,аромат,л??сной,Очень,чай,шиповника,из,полезны! чай,пей,любишь,пить,ты,мёдом,с,чай,это,вкусно,очень,помогает,й,простуде,при Восстанови предложения текс...
Русский язык
Ты,чай,из,чебреца,пил,зверобоя,мяты,и?, Напоминает, чай,этого,запах,поляны,аромат,л??сной,Очень,чай,шиповника,из,полезны! чай,пей,любишь,пить,ты,мёдом,с,чай,это,вкусно,очень,помогает,й,простуде,при Восстанови предложения текста.Какие они по цели высказывания и по интонации?Запиши текст,соблюдая абзацы.
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