Ты идешь в школу на автобусе то есть используешь его является ли автобус твоей собственностью?я считаю,что автобус _________________. потому что ___ __________

Ты идёшь в школу на автобусе то есть используешь его , является ли автобус твоей собственную ? Я считаю , что автобус мой личный потому что я в нём еду , а не ктото другой.