Ты класс номер 328 придумай задачу решить которую можно составить любое из выражен??й в скобках 10 минус 7 скобка закрывается умножить на 3 или 10 умножить на 3 минус 7 умножить на 3
Математика
Ты класс номер 328 придумай задачу решить которую можно составить любое из выражен??й в скобках 10 минус 7 скобка закрывается умножить на 3 или 10 умножить на 3 минус 7 умножить на 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(10-7)*3 У мальчика 3 набора по 10 карандашей, в каждом из которых по 7 цветных, а остальные простые. Сколько простых карандашей у мальчика?
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