Ты владелец кондитерской фабрики,которая выпускает печенье "Орешек",где использу??тся качественный орех. В этот раз был доставлен орех другого сорта.какое решение примешь ты,чтобы не потерять покупателей?
Обществознание
Ты владелец кондитерской фабрики,которая выпускает печенье "Орешек",где использу??тся качественный орех. В этот раз был доставлен орех другого сорта.какое решение примешь ты,чтобы не потерять покупателей?
Ответ(ы):
Гость:
Сразу же закажу орех который исползуется всегда конечно же
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