Ты владелец кондитерской фабрики,которая выпускает печенье "Орешек",где использу??тся качественный орех. В этот раз был доставлен орех другого сорта.какое решение примешь ты,чтобы не потерять покупателей?

Обществознание

Ты владелец кондитерской фабрики,которая выпускает печенье "Орешек",где использу??тся качественный орех. В этот раз был доставлен орех другого сорта.какое решение примешь ты,чтобы не потерять покупателей?

Автор: Гость