У 4 семей зимородков в гнездах по 5 яиц,а у стольких же семей зябликов по 6 яиц.СКОЛЬ??О ВСЕГО ЯИЦ В ГНЕЗДАХ ЭТИХ ПТИЦ?КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПИСАТЬ УСЛОВИЕ? И РЕШИТЬ 2 СПОСОБАМИ???

Математика

У 4 семей зимородков в гнездах по 5 яиц,а у стольких же семей зябликов по 6 яиц.СКОЛЬ??О ВСЕГО ЯИЦ В ГНЕЗДАХ ЭТИХ ПТИЦ?КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПИСАТЬ УСЛОВИЕ? И РЕШИТЬ 2 СПОСОБАМИ???

Автор: Гость