У 4 семей зимородков в гнездах по 5 яиц,а у стольких же семей зябликов по 6 яиц.СКОЛЬ??О ВСЕГО ЯИЦ В ГНЕЗДАХ ЭТИХ ПТИЦ?КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПИСАТЬ УСЛОВИЕ? И РЕШИТЬ 2 СПОСОБАМИ???
Математика
У 4 семей зимородков в гнездах по 5 яиц,а у стольких же семей зябликов по 6 яиц.СКОЛЬ??О ВСЕГО ЯИЦ В ГНЕЗДАХ ЭТИХ ПТИЦ?КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПИСАТЬ УСЛОВИЕ? И РЕШИТЬ 2 СПОСОБАМИ???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4*5=20яиц зимородков 2)4*6=24яица у зябликов 3)20+24=44 всего яиц (1 способ) 2способ (4*5)+(4*6)=44
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