У 8 велосипедов 21 колесо сколько 2-х и 3-х колёсных велосипедов

У 8 велосипедов 21 колесо сколько 2-х и 3-х колёсных велосипедов

Ответ(ы):

Ответил Гость:
8*2=16 21-16=5 значит у 5 велос. по 3 колеса у 3 велос. по 2 колеса
Похожие вопросы