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У 8 велосипедов 21 колесо сколько 2-х и 3-х колёсных велосипедов
У 8 велосипедов 21 колесо сколько 2-х и 3-х колёсных велосипедов
Ответ(ы):
Ответил Гость:
8*2=16 21-16=5 значит у 5 велос. по 3 колеса у 3 велос. по 2 колеса
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