У Алёши 118 руб.,что на 6 руб. меньше,чем у Миши.Хватит ли у них денег,чтобы купить маш??нку за 240 руб.
Математика
У Алёши 118 руб.,что на 6 руб. меньше,чем у Миши.Хватит ли у них денег,чтобы купить маш??нку за 240 руб.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
118+6=124-рубля у Миши. 124+118=242-рубля у двоих мальчиков.
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