У Алёши 118 руб.,что на 6 руб. меньше,чем у Миши.Хватит ли у них денег,чтобы купить маш??нку за 240 руб.

Математика

У Алёши 118 руб.,что на 6 руб. меньше,чем у Миши.Хватит ли у них денег,чтобы купить маш??нку за 240 руб.

Автор: Гость