У Алёши в кошельке 6 монет по 5 рублей и две купюры по 10 рублей.Он купил 3 тетради по цене 8 рублей, ластик за 2 рубля,и линейку за 9 рублей.На оставшиеся деньги решил купить жвачки.Сколько жвачек он сможет купить,если их цена...

Математика

У Алёши в кошельке 6 монет по 5 рублей и две купюры по 10 рублей.Он купил 3 тетради по цене 8 рублей, ластик за 2 рубля,и линейку за 9 рублей.На оставшиеся деньги решил купить жвачки.Сколько жвачек он сможет купить,если их цена 3 рубля?

Автор: Гость