У Алёши в кошельке 6 монет по 5 рублей и две купюры по 10 рублей.Он купил 3 тетради по цене 8 рублей, ластик за 2 рубля,и линейку за 9 рублей.На оставшиеся деньги решил купить жвачки.Сколько жвачек он сможет купить,если их цена...
Математика
У Алёши в кошельке 6 монет по 5 рублей и две купюры по 10 рублей.Он купил 3 тетради по цене 8 рублей, ластик за 2 рубля,и линейку за 9 рублей.На оставшиеся деньги решил купить жвачки.Сколько жвачек он сможет купить,если их цена 3 рубля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6*5+ 2*10=50(руб)-всего 2) 3*8=24(руб)-потратил на тетради 3) 24+2+9=35(руб)-всего потратил 4) 50-35=15(руб)-осталось 5) 15:3=5(жв) Ответ: Алеша может купить 5 жвачек.
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