У Ани в четырёх пакетах по 12 яблок. Она съела 3 яблока,а 14 яблок дала друзьям. Сколько яблок осталось в пакетах
Математика
У Ани в четырёх пакетах по 12 яблок. Она съела 3 яблока,а 14 яблок дала друзьям. Сколько яблок осталось в пакетах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 * 4=48(яблок)-в 4 пакетах 48-3=45 (яблок) - осталось после того как она их сьела 45-14= 31(яблок ) осталось в пакетах
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