У Ани в четырёх пакетах по 12 яблок. Она съела 3 яблока,а 14 яблок дала друзьям. Сколько яблок осталось в пакетах

Математика

У Ани в четырёх пакетах по 12 яблок. Она съела 3 яблока,а 14 яблок дала друзьям. Сколько яблок осталось в пакетах

Автор: Гость