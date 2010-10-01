У Асель 10 марок, а у Антона -на 4 меньше.Асель дала Антону столько марок, сколько у него было первоначально. затем антон дал ей столько марок, сколько у неё осталась. после э того количество марок у обоих стало поров...

У Асель 10 марок, а у Антона -на 4 меньше.Асель дала Антону столько марок, сколько у него было первоначально. затем антон дал ей столько марок, сколько у неё осталась. после э того количество марок у обоих стало поровну. сколько марок стало у каждого.