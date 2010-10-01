У Асель 10 марок, а у Антона -на 4 меньше.Асель дала Антону столько марок, сколько у него было первоначально. затем антон дал ей столько марок, сколько у неё осталась. после э того количество марок у обоих стало поров...
У Асель 10 марок, а у Антона -на 4 меньше.Асель дала Антону столько марок, сколько у него было первоначально. затем антон дал ей столько марок, сколько у неё осталась. после э того количество марок у обоих стало поровну. сколько марок стало у каждого.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 10 -4=6 2)6+6=12 3)10-6=4 4)16:8=2 Ответ:8 марок у каждого. Вроде так, удачи!)