У автомобиля массой 1,5 т, движущегося по горизонтальной дороге со скоростью 20 км/ч, включается двигатель, благодаря чему скорость автомобиля на пути 2525 м возрастает на 35 км/ч. Принимая полную силу сопротивления ...

Физика

У автомобиля массой 1,5 т, движущегося по горизонтальной дороге со скоростью 20 км/ч, включается двигатель, благодаря чему скорость автомобиля на пути 2525 м возрастает на 35 км/ч. Принимая полную силу сопротивления равной 1,610 в третьей степени (Н). Определить мощность двигателя.

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