У бабушки в цветнике растет 18 астр 15гладиолусов 12лилий.сколько букетов можно составить из этих цветов если в букете должно быть три цветка одного вида?
Математика
У бабушки в цветнике растет 18 астр 15гладиолусов 12лилий.сколько букетов можно составить из этих цветов если в букете должно быть три цветка одного вида?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18+15+12=45(всего цветов) 45:9=5 букетов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сосна выше ели на 1,2 м. Какова высота сосны и какова высота ели, если известно, что высота ели составляет 2/5 высоты сосны.?
Русский язык
Проверочные слова... гнезда-?,слезы-?, щеки-?,осы-?,скалы-?,стрелы-? Подбери к каждому проверочному слову проверяемое. Для этого измени слово та...
Английский язык
География
В сказке Редьярда Киплинга "Рикки-Тикки-Твати" в борьбе со змеями людям помогал эт??т маленький хищный зверёк: А) мангуст Б)куница В)белка ...