У бабушки в цветнике растет 18 астр 15гладиолусов 12лилий.сколько букетов можно составить из этих цветов если в букете должно быть три цветка одного вида?

Математика

У бабушки в цветнике растет 18 астр 15гладиолусов 12лилий.сколько букетов можно составить из этих цветов если в букете должно быть три цветка одного вида?

Автор: Гость