У белки есть орешки. Если она начинает раздавать своим бельчатам по 10 орешков,то о??ному из бельчат не достанется ни одного орешка.Если она будет раздавать бельчатам по 8 орешков,то 6 орехов останется. Сколько бельчат у белки?...

Математика
У белки есть орешки. Если она начинает раздавать своим бельчатам по 10 орешков,то о??ному из бельчат не достанется ни одного орешка.Если она будет раздавать бельчатам по 8 орешков,то 6 орехов останется. Сколько бельчат у белки? Выберите правильный ответ :1,2,3 или 4.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)36-6=30(орешков) раздала. 2)30:10=3(бельченка) в семье у белочки. Ответ: 3   бельченка в семье у белочки 
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