У белки есть орешки. Если она начинает раздавать своим бельчатам по 10 орешков,то о??ному из бельчат не достанется ни одного орешка.Если она будет раздавать бельчатам по 8 орешков,то 6 орехов останется. Сколько бельчат у белки?...

Математика

У белки есть орешки. Если она начинает раздавать своим бельчатам по 10 орешков,то о??ному из бельчат не достанется ни одного орешка.Если она будет раздавать бельчатам по 8 орешков,то 6 орехов останется. Сколько бельчат у белки? Выберите правильный ответ :1,2,3 или 4.

Автор: Гость