У белки в одном тайнике 60 орехов,а в другом на 20 орехов больше. Сколько орехов во втором тайнике? как правильно записать задачу?

Математика

У белки в одном тайнике 60 орехов,а в другом на 20 орехов больше. Сколько орехов во втором тайнике? как правильно записать задачу?

Автор: Гость