У белки в одном тайнике 60 орехов,а в другом на 20 орехов больше. Сколько орехов во втором тайнике? как правильно записать задачу?
Математика
У белки в одном тайнике 60 орехов,а в другом на 20 орехов больше. Сколько орехов во втором тайнике? как правильно записать задачу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60+20=80 - орехов во втором тайнике.
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