У бочці було 12 відер води.для поливу огірків витратили третину води.Скільки відер води витратили для поливу огірків?

Математика
У бочці було 12 відер води.для поливу огірків витратили третину води.Скільки відер води витратили для поливу огірків?
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Гость:
12-3=9 чего сложного?
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