У чавунному казані масою 2 кг міститься 1,5 л води.Яку кількість теплоти одержить казан з водою в ході нагрівання води від 10 до 60 Градусів
Физика
У чавунному казані масою 2 кг міститься 1,5 л води.Яку кількість теплоти одержить казан з водою в ході нагрівання води від 10 до 60 Градусів
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=500 дж/кг * 1.5 кг*(60-10)=37500 Дж
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