У чавунному казані масою 2 кг міститься 1,5 л води.Яку кількість теплоти одержить казан з водою в ході нагрівання води від 10 до 60 Градусів

Физика

У чавунному казані масою 2 кг міститься 1,5 л води.Яку кількість теплоти одержить казан з водою в ході нагрівання води від 10 до 60 Градусів

Автор: Гость