У Чехова в рассказах есть такие герои, как, например, полицейский надзиратель Очумелов, которому нет дела до истины, не нужна справедливость, не известно, что такое совесть. Главная цель - выжить и, желательно, с максимальным к...

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Как мы знаем, хамелеон это животное, проживающее в джунглях, и его смена кожного покрова, является защитой от хищников. В обществе же, это является и удобным и плохим качеством. В случае удобным, он всегда может скрыться от той, или иной проблемы, как Очумелов к примеру. Значение "человека в футляре" впервые появилось в произведениях Чехова. Как я считаю, человек в футляре это страх перед жизнью, ибо однообразная жизнь. Это её минусы, а вот плюсов в такой жизни я не найти, т.к. я не такой. Может для других такая жизнь подходит...