У человека карий цвет глаз доминирует над голубыми а кучерявые волосы над гладкими.голубоглазый курчавый мужчина гетерозиготный по гену формы волос женился на гомозиготной кареглазой женщине имеющей гладкие волосы .какие дети м...
Биология
У человека карий цвет глаз доминирует над голубыми а кучерявые волосы над гладкими.голубоглазый курчавый мужчина гетерозиготный по гену формы волос женился на гомозиготной кареглазой женщине имеющей гладкие волосы .какие дети могут рождаться в этой семье?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Карий цвет - К Голубой цвет - к Кучерявые волосы - В гладкие волосы - в Голубоглазый (кк) гетерозиготный кучерявый(Вв) Гомозиготная кареглазая (КК) гладкие волосы(вв) Дети: Кк Вв - кареглазые(гетерозиготные) кучерявые(гетерозиготные), Кк вв - кареглазые (гетерозиготные) гладковолосые
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