У человека карий цвет глаз доминирует над голубыми а кучерявые волосы над гладкими.голубоглазый курчавый мужчина гетерозиготный по гену формы волос женился на гомозиготной кареглазой женщине имеющей гладкие волосы .какие дети м...

Биология

У человека карий цвет глаз доминирует над голубыми а кучерявые волосы над гладкими.голубоглазый курчавый мужчина гетерозиготный по гену формы волос женился на гомозиготной кареглазой женщине имеющей гладкие волосы .какие дети могут рождаться в этой семье?

Автор: Гость