У числовой сороконожки произведения неравенства ботинок каждой пары равно числу написанному на соотающей майке Впиши недостающие числа 2 класс
Математика
У числовой сороконожки произведения неравенства ботинок каждой пары равно числу написанному на соотающей майке Впиши недостающие числа 2 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6,8,14,10,18,16,12,9
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