у двох однакових мішках зерна на 4 центнери 20 кілограм менше ,ніж у семи таких мішках .Скільки всього зерна у цих мішках? В двух одинаковых мешках зе рна на 4 центнера 20 килограмм меньше ,чем в семи таких мешках ско...
у двох однакових мішках зерна на 4 центнери 20 кілограм менше ,ніж у семи таких мішках .Скільки всього зерна у цих мішках? В двух одинаковых мешках зе рна на 4 центнера 20 килограмм меньше ,чем в семи таких мешках сколько всего зерна в мешках?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 7 -2 = 5 мешков разница2) 4 ц 20 кг = 420 кг : 5 = 84 кг в 1 мешке3) 7 х 84 = 588 кг в 7 мешках4) 2 х 84 = 168 кг в 2 мешках5) 588 +168 = 756 кг = 7 ц 56 кг во всех мешках.