у двох однакових мішках зерна на 4 центнери 20 кілограм менше ,ніж у семи таких мішках .Скільки всього зерна у цих мішках? В двух одинаковых мешках зе рна на 4 центнера 20 килограмм меньше ,чем в семи таких мешках ско...

у двох однакових мішках зерна на 4 центнери 20 кілограм менше ,ніж у семи таких мішках .Скільки всього зерна у цих мішках? В двух одинаковых мешках зе рна на 4 центнера 20 килограмм меньше ,чем в семи таких мешках сколько всего зерна в мешках?