У двух слепых есть брат Иван. У Ивана есть 2 брата. Кем приходятся Ивану слепые?
Разное
У двух слепых есть брат Иван. У Ивана есть 2 брата. Кем приходятся Ивану слепые?
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю что братья раз у них брат Иван
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
В магазин привезли 250 коробок, в каждой коробке по 54 пачки печенья. Какова масса всего печенья, если масса одной пачки 150 г?
Разное
Сколько хромосом имеют половые клетки человека- сперматозоид и яйцеклетка? как вы думаете почему число хромосом в половых клетках вдвое меньше, чем...
Разное
1. Определите слова по лексическому значению: а) раздел лингвистики, изучающий лексику; б) слова, одинаковые по звучанию и написанию, но разные по ...
Разное
ДЕНИСУ 13 ЛЕТ А ПАПЕ 40 ЛЕТ.НА СКОЛЬКО ЛЕТ ПАПА БЫЛ СТАРШЕ ДЕНИСА 4 ГОДА НАЗАД? ВО СКОЛЬКО РАЗ ПАПА БЫЛ СТАРШЕ ДЕНИСА 4 ГОДА НАЗАД? ...
Разное
В каком предложении допущена ошибка (не пунктуационная!) или опечатка? 1.От асфальта мостовой и тротуаров шел сухой пар, как в турецкой бане. 2.На ...
Разное