У фасоли черная окраска семенной кожуры А доминирует над белой а. Растение гомозиготное по черной окраске семян ,скрещено с белосемянным растением. Определить фенотипы потомст ва от возвратного скрещивания растений F1...
У фасоли черная окраска семенной кожуры А доминирует над белой а. Растение гомозиготное по черной окраске семян ,скрещено с белосемянным растением. Определить фенотипы потомст ва от возвратного скрещивания растений F1 с его белосемянным родителем
Ответ(ы):
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А - ген черной окраски а - ген белой окраски Р: АА х аа ч б Г: А а F1: Aa ч Рв: Аа х аа Г: А а а F2: Aa aa ч б