У Фёдора было 48 рублей. На покупку тетради он истратил 4/24 имевшихся у него денег, а на покупку учебника- 5/8 имевшихся у него денег. Сколько денег осталось у Фёдора?
Математика
У Фёдора было 48 рублей. На покупку тетради он истратил 4/24 имевшихся у него денег, а на покупку учебника- 5/8 имевшихся у него денег. Сколько денег осталось у Фёдора?
Ответ(ы):
Гость:
1)48:24=2(рублей)одна часть 2)4*2=8(руб)истратил на тетр. 3)48:8*5=30(рублей)уч 4)48-(8+30)-10(рублей)осталось Ответ:10 рублей
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