У Фёдора было 48 рублей. На покупку тетради он истратил 4/24 имевшихся у него денег, а на покупку учебника- 5/8 имевшихся у него денег. Сколько денег осталось у Фёдора?

Математика

У Фёдора было 48 рублей. На покупку тетради он истратил 4/24 имевшихся у него денег, а на покупку учебника- 5/8 имевшихся у него денег. Сколько денег осталось у Фёдора?

Автор: Гость