У голубоглазого темноволосого отца и кареглазой светловолосой матери четверо детей, каждый из которых отличается от других по сочетанию названных признаков. Каковы генотипы ро дителей?
У голубоглазого темноволосого отца и кареглазой светловолосой матери четверо детей, каждый из которых отличается от других по сочетанию названных признаков. Каковы генотипы ро дителей?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Аа - голубые глаза, АА/Аа - карие глаза вв - светлые волосы, ВВ/Вв - темные волосы Р: ааВв х Аавв (т.к. все дети отличались друг от друга) G: аВ, ав Ав, ав F: АаВв (карие глаза темные волосы), Аавв (карие глаза светлые волосы), ааВв (голубые глаза темные волосы), аавв (голубые глаза светлые волосы)