У хомяков коричневая окраска шерсти определяется одним доминантным геном, а абрикосовая - другим доминантным геном . Данные гены расположены в разных парах хромосом , их рецессивные аллели приводят к появлению белой окраски . Если же в генотипе хомяка присутствуют оба неаллельных доминантных гена, появляется новый признак - черная окраска . От скрещивания абрикосового самца с коричневой самкой родился детеныш с белой шерстью . Установите генотипы родительских особей . Какое потомство можно ожидать у них в дальнейшем??? помогите очень очень нужно