У Иры в коллекции есть 26 марок, посвященных историческим событиям, а также марки, посвященные архитектуре и спорту. Марок по архитектуре у нее на 15 больше, чем по истории, и на 14 меньше, чем на спортивную тему. Ск...

Разное
У Иры в коллекции есть 26 марок, посвященных историческим событиям, а также марки, посвященные архитектуре и спорту. Марок по архитектуре у нее на 15 больше, чем по истории, и на 14 меньше, чем на спортивную тему. Сколько марок в коллекции у Иры?
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Автор: Гость
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Гость:
История - 26 архитектура - 26+15=41 спорт - 41-14=27 итого: 26+27+41=94 марки
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