У исполнителя Калькулятор две команды, которым присвоены номера: 1. прибавь 3 2. у??ножь на 2 Первая из них увеличивает число на экране на 3, вторая – удваивает его. Запишите порядок команд в алгоритме получения из числа 1 ч...

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У исполнителя Калькулятор две команды, которым присвоены номера: 1. прибавь 3 2. у??ножь на 2 Первая из них увеличивает число на экране на 3, вторая – удваивает его. Запишите порядок команд в алгоритме получения из числа 1 числа 47, содержащем не более 6 команд, указывая лишь номера команд

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