У исполнителя Калькулятор две команды, которым присвоены номера: 1. прибавь 3 2. у??ножь на 2 Первая из них увеличивает число на экране на 3, вторая – удваивает его. Запишите порядок команд в алгоритме получения из числа 1 ч...
Информатика
У исполнителя Калькулятор две команды, которым присвоены номера: 1. прибавь 3 2. у??ножь на 2 Первая из них увеличивает число на экране на 3, вторая – удваивает его. Запишите порядок команд в алгоритме получения из числа 1 числа 47, содержащем не более 6 команд, указывая лишь номера команд
Ответ(ы) на вопрос:
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1 -> 4 -> 8 -> 11 -> 22 -> 44 -> 47 121221
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