У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 1. вычти 3 2.умножь на 4 Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая — прибавляет к числу 3 . Составьте алгоритм получения из числа 1...
Разное
У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 1. вычти 3 2.умножь на 4 Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая — прибавляет к числу 3 . Составьте алгоритм получения из числа 1 числа 49, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд. В ответе запишите только номера команд.
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