У каких известных тебе растений листья похожи на иглы,трубки,пилы?
Окружающий мир
У каких известных тебе растений листья похожи на иглы,трубки,пилы?
Ответ(ы):
Гость:
На иглы:Лиственница На трубки:бамбук На пилы:Алоэ
Не тот ответ, который тебе нужен?
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