У каких многоклеточных организмов ЛОЖНОНОЖКИ являются органами движения??)
Биология
У каких многоклеточных организмов ЛОЖНОНОЖКИ являются органами движения??)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у амеб ложноножки являются органами движения а так же захвата пищи)
Гость:
раковинные амёбы ,радиолярии,фораминеферы
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