У каких народов мира существуют виды жилищ: 1. Юрта 2. Яранга 3. Чум 4. Изба 5. Игл?? 6. Сакля 7. Вигвам 8. Шале
География
У каких народов мира существуют виды жилищ: 1. Юрта 2. Яранга 3. Чум 4. Изба 5. Игл?? 6. Сакля 7. Вигвам 8. Шале
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - Тюрки 2 - Чукчи 3 - Юранги 4 - Русские 5 - Эскимосы 6 - Кавказцы 7 - Индейцы 8 - Швейцары
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