У каких народов мира существуют виды жилищ: 1. Юрта 2. Яранга 3. Чум 4. Изба 5. Игл?? 6. Сакля 7. Вигвам 8. Шале

География
У каких народов мира существуют виды жилищ: 1. Юрта 2. Яранга 3. Чум 4. Изба 5. Игл?? 6. Сакля 7. Вигвам 8. Шале
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Ответ(ы) на вопрос:
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1 - Тюрки 2 - Чукчи 3 - Юранги 4 -  Русские 5 - Эскимосы 6 - Кавказцы 7 - Индейцы 8 - Швейцары
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