У каких слов -имен существительных ты отметишь окончания? Слушал передачу по ради??. она была в новом пальто.Взял чашку с какао. Играл на пианино. Ехал на такси. Долго шел по шоссе.
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У каких слов -имен существительных ты отметишь окончания? Слушал передачу по ради??. она была в новом пальто.Взял чашку с какао. Играл на пианино. Ехал на такси. Долго шел по шоссе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Передачу-у;радио-ио;была-а;новом-ом;пальто-о;чашку-у;какао-о;пианино-о;такси-и;долго-о;шоссе-е
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