У каких слов -имен существительных ты отметишь окончания? Слушал передачу по ради??. она была в новом пальто.Взял чашку с какао. Играл на пианино. Ехал на такси. Долго шел по шоссе.

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У каких слов -имен существительных ты отметишь окончания? Слушал передачу по ради??. она была в новом пальто.Взял чашку с какао. Играл на пианино. Ехал на такси. Долго шел по шоссе.

Автор: Гость