У какого элемента наиболее выражены металлические свойства: А) Алюминий Б) Магн??й В) Кремний. Заранее спасибо!)

Химия
У какого элемента наиболее выражены металлические свойства: А) Алюминий Б) Магн??й В) Кремний. Заранее спасибо!)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ Б. Это смотрится по таблице Д. И.Менделеева. Слева - направо металические св-ва уменьшаются, а справа- налево увеличиваются
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