У какого элемента наиболее выражены металлические свойства: А) Алюминий Б) Магн??й В) Кремний. Заранее спасибо!)

Химия

У какого элемента наиболее выражены металлические свойства: А) Алюминий Б) Магн??й В) Кремний. Заранее спасибо!)

Автор: Гость