У какого прилагательного в представленной форме нет падежа? варианты ответа: 1) полный 2) рожь 3) нужен объясните почему именно этот вариант ответа
Русский язык
У какого прилагательного в представленной форме нет падежа? варианты ответа: 1) полный 2) рожь 3) нужен объясните почему именно этот вариант ответа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)рожь-это существительное 3)нужен-это глагол 1)полный-это прилагательное,и у него невозможно в данном случае определить падеж,так как падеж у прилагательных определяется по существительным,к которым они относятся. Ответ:1)
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