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у какой планеты солнечной системы есть спутник, который называется Европа?
у какой планеты солнечной системы есть спутник, который называется Европа?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Юпитер ,,,,,,,,,,, я всё время так думал
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