У Карабаса Барабаса было в 3 раза больше монет, чем у Буратино. После того, как он заплатил налоги - 84 монеты, денег у них стало поровну. Сколько монет у Буратино?
Математика
У Карабаса Барабаса было в 3 раза больше монет, чем у Буратино. После того, как он заплатил налоги - 84 монеты, денег у них стало поровну. Сколько монет у Буратино?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - монет у Буратино 3х - у Карабаса 3х-84=х 2х=84 х=42 монеты - у Буратино 42*3=126 монет - у Карабаса
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