У Карабаса Барабаса было в 3 раза больше монет, чем у Буратино. После того, как он заплатил налоги - 84 монеты, денег у них стало поровну. Сколько монет у Буратино?

Математика

У Карабаса Барабаса было в 3 раза больше монет, чем у Буратино. После того, как он заплатил налоги - 84 монеты, денег у них стало поровну. Сколько монет у Буратино?

Автор: Гость