У холі триповерхованого готелю висить таблиця з номерами усіх кімнат перший пове??х 101-110 і 123-133 другий поверх 202-241 третій поверх 300-333 скільки кімнат у цьому готелю
Математика
У холі триповерхованого готелю висить таблиця з номерами усіх кімнат перший пове??х 101-110 і 123-133 другий поверх 202-241 третій поверх 300-333 скільки кімнат у цьому готелю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
95 номерів кімнат у цьому готелі.
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