У холі триповерхованого готелю висить таблиця з номерами усіх кімнат перший пове??х 101-110 і 123-133 другий поверх 202-241 третій поверх 300-333 скільки кімнат у цьому готелю

Математика

У холі триповерхованого готелю висить таблиця з номерами усіх кімнат перший пове??х 101-110 і 123-133 другий поверх 202-241 третій поверх 300-333 скільки кімнат у цьому готелю

Автор: Гость