У хозяйки был круглый торт с розочками из крема. Она разрезала его на части так, чт??бы в каждой части была одна розочка. Всего она сделала три прямых разреза от края до края торта. Сколько розочек могло быть на торте? (Найдите...
Математика
У хозяйки был круглый торт с розочками из крема. Она разрезала его на части так, чт??бы в каждой части была одна розочка. Всего она сделала три прямых разреза от края до края торта. Сколько розочек могло быть на торте? (Найдите все возможные различные ответы и в ответ запишите сумму этих ответов)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могло быть: 3 розочки, 6 розочек, 7 розочек. Следовательно: 3 варианта
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Физика
Напряжение в цепи переменного тока изменяется по закону u=280,cos=200пт.Чему равны амплитудное значение напряжения,циклическая частота,период и час...
Математика
Математика