У хозяйки был круглый торт с розочками из крема. Она разрезала его на части так, чт??бы в каждой части была одна розочка. Всего она сделала три прямых разреза от края до края торта. Сколько розочек могло быть на торте? (Найдите...

Математика

У хозяйки был круглый торт с розочками из крема. Она разрезала его на части так, чт??бы в каждой части была одна розочка. Всего она сделала три прямых разреза от края до края торта. Сколько розочек могло быть на торте? (Найдите все возможные различные ответы и в ответ запишите сумму этих ответов)

Автор: Гость