У хозяйки был круглый торт с розочками из крема. Она разрезала его на части так, чт??бы в каждой части была одна розочка. Всего она сделала три прямых разреза от края до края торта. Сколько розочек могло быть на торте? (Найдите...

Математика
У хозяйки был круглый торт с розочками из крема. Она разрезала его на части так, чт??бы в каждой части была одна розочка. Всего она сделала три прямых разреза от края до края торта. Сколько розочек могло быть на торте? (Найдите все возможные различные ответы и в ответ запишите сумму этих ответов)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могло быть: 3 розочки, 6 розочек, 7 розочек. Следовательно: 3 варианта
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